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Тюменское ранозаживляющее средство Cellgel готово выйти на мировой рынок

Экономика, 11:32 23 февраля 2019

cellgel.ru | Фото: cellgel.ru

Разработка тюменских ученых - ранозаживляющее средство Цельгель - получило сертификат соответствия Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Как рассказал кандидат медицинских наук и директор по развитию медицинской корпорации GG Сергей Гольцов, Cellgel - уникальное средство, которое получило много положительных отзывов от врачей и пациентов.

"Есть колоссальное количество отзывов о применении Cellgel при заживлении ожогов, ран, порезов в быту. Кроме того, это средство активно применяется после лазерных шлифок и других процедур в клиниках эстетической медицины. Сейчас перед нами стоит задача расширить географию поставок. Интерес к Cellgel уже есть за пределами Российской Федерации", - уточнил он.

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