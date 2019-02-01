23 февраля - события дня
В Тюмени в 12 часов в Институте наук о Земле (ул. Осипенко, 2) начнется фестиваль "Экодвор".
Тюмени в 14 часов на Туре в районе набережной начнется открытие соревнований для сотрудников полиции "Спецоперация лед".
В Тюмени в 19 часов на набережной Туры начнутся финалы этапа Кубка России по сноуборду "Битва на Туре". В 18 часов 30 минут у пресс-волла начнется пресс-подход.
В Тюмени в спортивно-оздоровительной базе "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга-2019".
Этот день в мире:
1839 - умер русский государственный деятель эпохи Александра I и Николая I граф Михаил Сперанский.
1874 - англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которая в наше время известна как теннис.
1879 - родился российский художник Казимир Малевич, основоположник одного из направлений в абстрактной живописи – супрематизма.
1893 - Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.
1910 - в Ташкенте от оспы умерла актриса Вера Комиссаржевская.
1916 - в Красноярске открылась первая в истории города передвижная выставка живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов.
1939 - одновременно расстреляны маршал Александр Егоров и комсомольский лидер Александр Косарев.
1942 - начал работу Норильский никелевый завод.
1944 - родился артист советского и российского кинематографа Олег Янковский.
1945 - Советские войска освободили от фашистов польский город Познань.
1945 - умер писатель Алексей Толстой.
1997 - Шотландские ученые сообщили о первом успешном клонировании овцы.
2000 - достигнут мировой рекорд по количеству матчей, которые сыграл футболист за национальную сборную, – игрок сборной ФРГ Лотар Маттеус сыграл 144-й матч.