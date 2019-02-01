23 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Институте наук о Земле (ул. Осипенко, 2) начнется фестиваль "Экодвор".

Тюмени в 14 часов на Туре в районе набережной начнется открытие соревнований для сотрудников полиции "Спецоперация лед".

В Тюмени в 19 часов на набережной Туры начнутся финалы этапа Кубка России по сноуборду "Битва на Туре". В 18 часов 30 минут у пресс-волла начнется пресс-подход.

В Тюмени в спортивно-оздоровительной базе "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга-2019".

Этот день в мире:

1839 - умер русский государственный деятель эпохи Александра I и Николая I граф Михаил Сперанский.

1874 - англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которая в наше время известна как теннис.

1879 - родился российский художник Казимир Малевич, основоположник одного из направлений в абстрактной живописи – супрематизма.

1893 - Рудольф Дизель получил патент на созданный им двигатель.

1910 - в Ташкенте от оспы умерла актриса Вера Комиссаржевская.

1916 - в Красноярске открылась первая в истории города передвижная выставка живописи и скульптуры сибирских художников и скульпторов.

1939 - одновременно расстреляны маршал Александр Егоров и комсомольский лидер Александр Косарев.

1942 - начал работу Норильский никелевый завод.

1944 - родился артист советского и российского кинематографа Олег Янковский.

1945 - Советские войска освободили от фашистов польский город Познань.

1945 - умер писатель Алексей Толстой.

1997 - Шотландские ученые сообщили о первом успешном клонировании овцы.

2000 - достигнут мировой рекорд по количеству матчей, которые сыграл футболист за национальную сборную, – игрок сборной ФРГ Лотар Маттеус сыграл 144-й матч.