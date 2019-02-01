Молодежь приглашают присоединиться к образовательной программе "Про проекты"

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень" Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень"

Образовательная программа "Про проекты" для молодежных сообществ и представителей некоммерческих организаций юга Тюменской области стартует весной. Как рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова обучение продлится до октября.

Участников научат продвигать проекты, делегировать задачи, работать в команде и решать юридические и финансовые вопросы.

"Мы хотим дать возможность молодежным сообществам реализовать инициативы, которые получат поддержку. Для этого мы выстроим системную работу, которая дисциплинирует и поможет не только получить знания, а также усвоить их и проработать на практике", - отметила она.

В ходе проекта участников будут курировать региональные эксперты, также они включатся в форумную кампанию 2019 года и подадут гранты на конкурс проектов "Моя идея" и "Грант за 12 часов".

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", по итогам образовательной программы каждый участник получит сертификат о прохождении курса. Для того, чтобы принять участие необходимо оставить заявку.