  • 23 февраля 201923.02.2019суббота
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Молодежь приглашают присоединиться к образовательной программе "Про проекты"

Общество, 12:14 23 февраля 2019

Архивное фото "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень"

Образовательная программа "Про проекты" для молодежных сообществ и представителей некоммерческих организаций юга Тюменской области стартует весной. Как рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова обучение продлится до октября.

Участников научат продвигать проекты, делегировать задачи, работать в команде и решать юридические и финансовые вопросы.

"Мы хотим дать возможность молодежным сообществам реализовать инициативы, которые получат поддержку. Для этого мы выстроим системную работу, которая дисциплинирует и поможет не только получить знания, а также усвоить их и проработать на практике", - отметила она.

В ходе проекта участников будут курировать региональные эксперты, также они включатся в форумную кампанию 2019 года и подадут гранты на конкурс проектов "Моя идея" и "Грант за 12 часов".

Как пишет "Комсомольская правда - Тюмень", по итогам образовательной программы каждый участник получит сертификат о прохождении курса. Для того, чтобы принять участие необходимо оставить заявку.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:24 23.02.2019Проект благоустройства Аптекарского сада представят федеральным экспертам
15:00 23.02.2019В России отмечают День защитника Отечества
14:26 23.02.2019Бабушек приглашают в "отряды особого назначения"
13:01 23.02.2019В инженерных войсках модернизируют технику к тюменским этапам АрМИ-2019