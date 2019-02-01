24 февраля - события дня
В Тюмени в 9 часов на лыжной базе спортшколы №2 в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования "Мужская лыжня".
В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга – 2019".
В Тюмени пройдет двадцать первая интеллектуальная лекция на тему "Симметрия" в рамках международного проекта CreativeMornings.
В с. Салаирка Тюменского района пройдет закрытие фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменском районе".
Этот день в мире:
1744 – родился русский адмирал, один из создателей Черноморского флота Федор Ушаков.
1783 – английский парламент принял решение о прекращении войны с Соединенными Штатами Америки.
1810 – умер английский физик и химик Генри Кавендиш.
1815 – умер создатель первого в мире парохода Роберт Фултон.
1848 – в результате вооруженного восстания в Париже во Франции была в очередной раз свергнута монархия.
1856 – умер русский ученый-математик Николай Лобачевский.
1887 – впервые установлена междугородняя телефонная связь, которая соединила Париж и Брюссель.
1889 – в Красноярске открылись краеведческий музей и городская публичная библиотека.
1906 – родился кинорежиссер Александр Роу.
1932 – родился французский композитор и пианист Мишель Легран.
1938 – в американском городе Арлингтоне выпущено первое изделие из нейлона – зубная щетка.
1945 – американские войска освободили от японцев столицу Филиппин Манилу.
1953 – умер немецкий военачальник Карл Рудольф Герд фон Рунштедт.
1964 – знаменитый американский боксер Мохаммед Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.
1993 – на 52-м году жизни умер легендарный английский футболист Бобби Мур.
2002 – закрылись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.