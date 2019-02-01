24 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов на лыжной базе спортшколы №2 в экопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования "Мужская лыжня".

В Тюмени на территории спортивно-оздоровительной базы "Авангард" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному туризму на лыжной дистанции "Пурга – 2019".

В Тюмени пройдет двадцать первая интеллектуальная лекция на тему "Симметрия" в рамках международного проекта CreativeMornings.

В с. Салаирка Тюменского района пройдет закрытие фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменском районе".

Этот день в мире:

1744 – родился русский адмирал, один из создателей Черноморского флота Федор Ушаков.

1783 – английский парламент принял решение о прекращении войны с Соединенными Штатами Америки.

1810 – умер английский физик и химик Генри Кавендиш.

1815 – умер создатель первого в мире парохода Роберт Фултон.

1848 – в результате вооруженного восстания в Париже во Франции была в очередной раз свергнута монархия.

1856 – умер русский ученый-математик Николай Лобачевский.

1887 – впервые установлена междугородняя телефонная связь, которая соединила Париж и Брюссель.

1889 – в Красноярске открылись краеведческий музей и городская публичная библиотека.

1906 – родился кинорежиссер Александр Роу.

1932 – родился французский композитор и пианист Мишель Легран.

1938 – в американском городе Арлингтоне выпущено первое изделие из нейлона – зубная щетка.

1945 – американские войска освободили от японцев столицу Филиппин Манилу.

1953 – умер немецкий военачальник Карл Рудольф Герд фон Рунштедт.

1964 – знаменитый американский боксер Мохаммед Али впервые стал чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

1993 – на 52-м году жизни умер легендарный английский футболист Бобби Мур.

2002 – закрылись Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити.