25 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция и.о.прокурора Тюменской транспортной прокуратуры Анатолия Орлова "Итоги работы Тюменской транспортной прокуратуры за 2018 год".

В Тюмени в 16 часов в пресс-центре стадиона "Геолог" (ул. Коммуны, 22, 1 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная возобновлению первенства России по футболу.

В Тюмени в 16 часов в городской администрации (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется обучение технических волонтеров города и района по вопросам перехода на цифровое эфирное вещание.

Этот день в истории:

1634 - русская армия во главе с боярином Михаилом Шеиным, будучи окруженной под Смоленском, капитулировала перед поляками.

1707 – родился итальянский драматург Карло Гольдони, автор пьес "Слуга двух господ", "Хитрая вдова" и других.

1807 - в России учрежден Знак отличия военного ордена Святого Георгия.

1836 - Самуэль Кольт получил патент на свой первый револьвер.

1841 - родился Огюст Ренуар, французский художник-импрессионист.

1933 - повторно арестован выдающийся русский философ Павел Флоренский.

1940 - впервые в мире в США показан по телевизору хоккейный матч между командами "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенс". Тогда победил "Нью-Йорк" со счетом 6:2.

1943 - родился Джордж Харрисон, один из легендарной четверки "Битлз".

1946 - Красная Армия переименована в Советскую Армию.

1973 - Нагорно-Карабахская автономная область награждена орденом Дружбы Народов.

1977 - пожар в гостинице "Россия" в Москве привел к гибели 42 человек.

1983 - умер американский драматург и писатель Теннесси Уильямс (настоящее имя Томас Ланир).

1991 - принято решение о роспуске Варшавского договора – военно-политической организации социалистических стран Европы.

1992 - в автокатастрофе погиб Виктор Резников, поэт-песенник и композитор.

1997 - умер российский писатель, участник знаменитого судебного процесса Синявского-Даниэля Андрей Синявский.