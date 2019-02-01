Бабушек приглашают в "отряды особого назначения"
Академия собственной безопасности "Бабушки особого назначения!" приглашает пожилых людей. Стартовал новый сезон проекта.
Организаторы обещают, что пожилых людей ожидает еще больше интенсивов, краш-тестов и тренингов. Уже сейчас для активистов 55+ партнеры и наставники проекта, представители силовых структур готовят цикл спецопераций.
Так, 19 февраля на базе партнеров проекта – в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области - тюменцы старшего поколения подробно узнали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране и получили рекомендации по мерам профилактики.
Квалифицированные специалисты обратили внимание участников проекта на важность своевременной вакцинации для защиты от вирусов гриппа и сформировали топ-5 полезных лайфхаков, чтобы всегда оставаться в тонусе.
Отметим, проект реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" при поддержке Областного геронтологического центра.
Как напоминает "Вслух.ру", подробную информацию можно узнать по тел. (3452)30-39-59 или на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.