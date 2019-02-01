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Бабушек приглашают в "отряды особого назначения"

Общество, 14:26 23 февраля 2019

Архивное фото "Благотворительный фонд "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ""

Академия собственной безопасности "Бабушки особого назначения!" приглашает пожилых людей. Стартовал новый сезон проекта.

Организаторы обещают, что пожилых людей ожидает еще больше интенсивов, краш-тестов и тренингов. Уже сейчас для активистов 55+ партнеры и наставники проекта, представители силовых структур готовят цикл спецопераций.

Так, 19 февраля на базе партнеров проекта – в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области - тюменцы старшего поколения подробно узнали о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в стране и получили рекомендации по мерам профилактики.

Квалифицированные специалисты обратили внимание участников проекта на важность своевременной вакцинации для защиты от вирусов гриппа и сформировали топ-5 полезных лайфхаков, чтобы всегда оставаться в тонусе.

Отметим, проект реализуется Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" при поддержке Областного геронтологического центра.

Как напоминает "Вслух.ру", подробную информацию можно узнать по тел. (3452)30-39-59 или на официальной странице в социальной сети ВКонтакте.

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