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Танцевальный турнир будут транслировать в сети Интернет

Общество, 18:14 23 февраля 2019

Архивное фото pioner72.ru

В Тюмени проведут онлайн-трансляцию танцевального турнира на Кубок ТСК "Прибой"-2019. Прямой эфир начнется 2 марта в 9 утра.

Ожидается, что в турнире примут участие около 1 тыс. пар из городов Уральского федерального округа и других регионов России. Состязания начнутся с выступления начинающих танцоров. В 13 часов 30 минут на паркет выйдут юниоры. Вечернее отделение начнется в 18 часов.

Трансляцию будут вести на сайте "Мой портал", здесь же размещена полная программа танцевального турнира.

Турнир на Кубок ТСК "Прибой"-2019 пройдет в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 2 марта.

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