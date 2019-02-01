Сладковское хозяйство готовится выпустить молодь стерляди в Обский речной бассейн

| Фото: www.phototyumen.ru | Фото: www.phototyumen.ru

Зарыбление озер в Тюменской области начнется в конце апреля - начале мая. Молодь стерляди выпустят в Обский речной бассейн - летом. Воспроизводством водных биоресурсов занимаются сотрудники Сладковского товарного рыбоводческого хозяйства.

Так, в 2018 году специалисты выпустили более 20 тысяч молоди стерляди, в 2017 году – более 7 тысяч. "Минимальный вес для выживания стерляди в естественной среде составляет 3 грамма, для сиговых – минимум пол грамма. Когда личинка вылупляется из икринки у пеляди, ее вес составляет 3 миллиграмма, у стерляди вес чуть побольше – 5-7 мг", - пояснил заместитель директора по рыбоводству Андрей Гунин.

По его словам, за товарным рыбоводческим хозяйством закреплены 20 озер на территории Сладковского района, одно на территории Казанского района, одно – в Тюменском районе и одно – в Ханты-Мансийском автономном округе. Общая площадь превышает 16 тыс. га, пишет "Тюменская область сегодня".