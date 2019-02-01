В тюменской "больнице Водников" установлена новая ультразвуковая система

| Фото: www.subdividedstudios.com | Фото: www.subdividedstudios.com

Специалисты тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России приступили к работе на новой ультразвуковой диагностической медицинской системе экспертного класса, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Ультразвуковая система Affiniti 50 Филипс Ультрасаунд отечественного производства закуплена ФМБА России и позволяет качественно диагностировать патологию органов практически любой локализации", - рассказал главный врач больницы Михаил Горбачев.

Аппарат отличается не только улучшенным качеством изображения, специализированными датчиками, которые нужны для исследований разных органов и тканей, к примеру, могут визуализировать сосудистые структуры. Он позволит проводить диагностические исследования в ангиологии, кардиологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии.

В 2018 году врачи Тюменской больницы ФМБА России выполнили более 14,6 тысяч различных видов ультразвуковых исследований.