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В тюменской "больнице Водников" установлена новая ультразвуковая система

Общество, 20:24 23 февраля 2019

www.subdividedstudios.com | Фото: www.subdividedstudios.com

Специалисты тюменской больницы ЗСМЦ ФМБА России приступили к работе на новой ультразвуковой диагностической медицинской системе экспертного класса, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Ультразвуковая система Affiniti 50 Филипс Ультрасаунд отечественного производства закуплена ФМБА России и позволяет качественно диагностировать патологию органов практически любой локализации", - рассказал главный врач больницы Михаил Горбачев.

Аппарат отличается не только улучшенным качеством изображения, специализированными датчиками, которые нужны для исследований разных органов и тканей, к примеру, могут визуализировать сосудистые структуры. Он позволит проводить диагностические исследования в ангиологии, кардиологии, эндокринологии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии.

В 2018 году врачи Тюменской больницы ФМБА России выполнили более 14,6 тысяч различных видов ультразвуковых исследований.

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