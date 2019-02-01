Проект "Парта героя" помогает школьникам чтить память о знаменитых земляках

| Фото: пресс-службы администрации Тюменского района | Фото: пресс-службы администрации Тюменского района

Проект "Парта героя" реализован в винзилинской средней школе. В память об уникальном человеке - бывшем директоре Григории Ковальчуке - установлена ученическая парта, сидеть за которой могут лишь отличники.

Этот образовательный проект направлен на формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему страны.

"Парта героя" - это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе (ими могут быть ветераны, участники боевых действий, люди творческих профессий, спортсмены, писатели и другие. Право сидеть за такой партой получают ученики младших классов, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы", - рассказала учитель 3 Б класса Елена Дик.

Школьники, которые были инициатором этого проекта, изучили архивные документы и пообщались со старейшими жителями поселка Винзили

" Это фундаментальное мероприятие в жизни нашей школы, потому что посвящено выдающемуся человеку, имя которого носит Винзилинская средняя школа. Ведь именно жизнь замечательного человека дает ориентиры для его последователей", - уверена директор школы Алена Филоненко.

Винзилинские школьники уверены, что эстафетную палочку по открытию парт героев подхватят и другие школы Тюменского района, ведь в каждом муниципальном образовании - свои герои, пишет "АиФ - Западная Сибирь".