Масленица: Тюменский район уже готовится к народным гуляньям

| Фото: mkrf.ru | Фото: mkrf.ru

Широкая Масленица пройдет в Тюменском районе 9 марта. Популярный народный праздник соберет представителей всех муниципальных образований в селе Червишево.

Каждый муниципалитет привезет свою делегацию для участия в "Масленичном поезде" – костюмированном шествии, открывающем праздник.

Учреждения культуры организуют интерактивные площадки по семи дням масленой недели: "Встреча", "Заигрыш", "Лакомка", "Широкий четверг", "Тещины вечерки", "Золовкины посиделки", "Проводы. Прощеный день".

Для активного отдыха организаторы запланировали эстафету "Папа, мама, я – спортивная семья!", хоккей в валенках, перетягивание каната и другие игры и забавы. Здесь можно будет прокатиться на лошадях, послушать концерт творческих коллективов Тюменского района, полюбоваться работами мастеров народных художественных промыслов.

Праздник состоится на стадионе села Червишево 9 марта в 12 часов, пишет "Мегатюмень".