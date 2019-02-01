Сельские учителя приняли участие во Всероссийском съезде, посвященном Менделееву

| Фото: www.msu.ru | Фото: www.msu.ru

Преподаватели химии богандинской школы № 1 Светлана Южанина и салаирской школы Разида Валитова представили Тюменский район на Всероссийском съезде учителей и преподавателей химии, посвященном Международному году периодической таблицы химических элементов.

Встреча учителей химии из 78 регионов страны и ближнего зарубежья проходила в Шуваловском корпусе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Открыл съезд ректор университета, академик Виктор Садовничий.

"До 1869 года было предпринято немало попыток систематизации данных о химических свойствах простых веществ и образуемых ими соединений, но открыть один из фундаментальных законов природы, которым является периодический закон, удалось гражданину России, выдающемуся ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву", - напомнил он.

Вниманию учителей химии были представлены пленарные доклады выдающихся ученых. Главной в обсуждении стала тема преподавания химии в современных школах, пишет "АиФ - Западная Сибирь".