Музей Маслянской средней общеобразовательной школы - в числе лучших в России

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Музей Маслянской средней общеобразовательной школы высоко оценили эксперты проекта "Историческая память". Он вошел в число лучших школьных музеев России.

Всего эксперты изучили более двух тысяч заявок из 60 регионов. По итогам отбора - пять признаны лучшими.

"Музей истории Сладковского района в нашей школе создал в 1967 году учитель истории Владимир Малышев. Он был большим подвижником музейного дела. Во время работы Владимира Николаевича в 1977 году наш музей тоже признавали лучшим в стране. В нем представлены все направления развития района: краеведение, история района, традиции и культура, есть обширный материал по военной истории", - рассказала руководитель Маслянского краеведческого музея Ольга Проценко.

История поселка Маслянский связана со строительством железной дороги. Один из необычных экспонатов – стул начальника железнодорожной станции. Существует легенда, что на нем сидели и император Николай II, и адмирал белой армии Александр Колчак. Экспозиция по истории железной дороги вызывает большой интерес не только у школьников, но и у сотрудников тюменских музеев, пишет "Тюменская область сегодня".