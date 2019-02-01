  • 24 февраля 201924.02.2019воскресенье
  • USD65,5149
    EUR74,3332
  • В Тюмени -8..-10 С 6 м/с ветер юго-западный

В Голливуде назвали самых сомнительных актеров года

Общество, 15:53 24 февраля 2019

culture.ru | Фото: culture.ru

Вручение награды "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в кинематографе прошло в Голливуде. Рекордсменом стала комедия "Холмс & Ватсон", которая победила сразу в трех номинациях, включая "Худший фильм", "Худший режиссер" (Итэн Коэн) и "Худший актер второго плана" (Джон Си Райли), пишет Интерфакс.

Худшей актрисой года назвали Мелиссу Маккарти за сразу две работы в фильмах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании".

Худшим актером назвали президента США Дональда Трампа за роль самого себя в документальных лентах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9". Американскому лидеру также присудили награду за "Худший актерский дуэт".

Обладателей "Золотой малины" традиционно называют накануне вручения премии "Оскар" - она пройдет в ночь на 25 февраля.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 24.02.2019Музей Маслянской средней общеобразовательной школы - в числе лучших в России
15:54 24.02.2019Тюменский обком РКРП провел митинг у памятника Ленину
15:53 24.02.2019В Голливуде назвали самых сомнительных актеров года
14:26 24.02.2019Сельские учителя приняли участие во Всероссийском съезде, посвященном Менделееву