В Голливуде назвали самых сомнительных актеров года

| Фото: culture.ru | Фото: culture.ru

Вручение награды "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в кинематографе прошло в Голливуде. Рекордсменом стала комедия "Холмс & Ватсон", которая победила сразу в трех номинациях, включая "Худший фильм", "Худший режиссер" (Итэн Коэн) и "Худший актер второго плана" (Джон Си Райли), пишет Интерфакс.

Худшей актрисой года назвали Мелиссу Маккарти за сразу две работы в фильмах "Игрушки для взрослых" и "Душа компании".

Худшим актером назвали президента США Дональда Трампа за роль самого себя в документальных лентах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9". Американскому лидеру также присудили награду за "Худший актерский дуэт".

Обладателей "Золотой малины" традиционно называют накануне вручения премии "Оскар" - она пройдет в ночь на 25 февраля.