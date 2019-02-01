26 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная тюменскому областному проекту "Регион здоровья".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День молодого избирателя, посвященный 25-летию со дня образования Тюменской областной думы.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам.

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского района (ул. Республики, 204в, корп. 3) начнется ярмарка вакансий.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание постоянной комиссии по социальной политике.

В Тобольске состоится заседание с участием представителей правительства и ТПП Тюменской области по вопросам экономического развития.

В с. Уват в центре занятости населения Уватского района (ул.Октябрьская, 64а) начнется День кадровика Уватского района "Возможности Интерактивного портала службы занятости населения Тюменской области".

Этот день в мире:

1712 – указом Петра I основан тульский оружейный завод.

1802 – родился французский писатель Виктор Гюго.

1821 – умер французский политический деятель, дипломат Жозеф де Местр.

1829 – родился создатель джинсов Леви Штраус.

1848 – в Лондоне опубликован "Манифест Коммунистической партии", который написал дотоле никому не известный Карл Маркс.

1925 – установлены дипломатические отношения между СССР и Японией.

1944 – умер российский экономист, историк, философ Петр Струве.

1969 – умер немецкий философ Карл Ясперс, один из главнейших теоретиков экзистенциализма.

1990 – начался вывод советских войск из Чехословакии.

1994 – амнистированы и отпущены на свободу лидеры октябрьского путча 1993 году.

2003 – вступил в должность новый президент Литвы Роландас Паксас.