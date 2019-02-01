27 февраля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе "Прибой" начнется открытый турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звездочки".

В Тюмени в 9 часов в спортивном клубе "Мир борьбы" (ул. Беляева, 33 строение 1) начнется зачет по демонстрации техники дзюдо – КАТА.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в администрации Тюменского муниципального района (ул. Московский тракт, 115) начнется заседание районной думы.

В Тюмени в 14 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется встреча с руководителем фонда "Возрождение Тобольска" Аркадием Елфимовым.

В Тюмени в 16 часов в гостинице "Ремезов" (ул. Грибоедова, 6 корпус 1/7, конференц-зал "Иртыш") начнется семинар "Финансовая грамотность как потенциал регионального развития Урала".

В Тюмени в 18 часов в ТИУ (ул. Володарского, 38, спортзал) начнутся финальные матчи по мини-футболу в рамках спартакиады тюменских вузов.

В Тюмени в 18 часов в духовно-просветительском центре Тобольской митрополии (ул. Республики, 60) начнется презентация книги Галины Коротаевой "Память их в род и род".

Этот день в мире:

1617 – заключен Столбовский "вечный мир" со Швецией. России возвращены города Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов.

1807 – родился американский поэт, автор "Песни о Гайавате" Генри Лонгфелло.

1831 – родился русский художник Николай Ге, один из основателей "Товарищества передвижных выставок".

1873 – родился знаменитый итальянский тенор Энрико Карузо.

1887 – родился легендарный российский летчик Петр Нестеров.

1887 – умер химик Александр Бородин.

1900 – создан один из самых титулованных футбольных клубов мира – мюнхенская "Бавария".

1902 – родился американский писатель, лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек.

1904 – родился советский физик-атомщик Юлий Харитон.

1932 – день рождения двух талантливейших актеров - русского Евгения Урбанского и американки Элизабет Тейлор.

1936 – умер ученый-физиолог, лауреат Нобелевской премии Иван Павлов.

1939 – в возрасте 70 лет умерла вдова Ленина Надежда Крупская.

1956 – родилась популярная в СССР эстрадная певица Анне Вески.

1957 – родилась актриса московского театра им. Ермоловой Татьяна Догилева.

1957 – реабилитирован и восстановлен в партии маршал Михаил Тухачевский.

1990 – президиум Верховного Совета СССР учредил впервые в российской и советской истории пост президента.

2000 – федеральные войска разгромили крупную группировку боевиков в районе Аргунского ущелья.