28 февраля - события дня

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В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47) открытие XII сессии градостроителей. В 12 часов начнется пресс-подход организаторов и ведущих спикеров мероприятия.

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется межрегиональная конференция "Совершенствование банковского регулирования и перспективы развития регионального банковского сектора".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание гордумы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя директора департамента социального развития Тюменской области Ирины Ожогиной "Преимущества получения государственных услуг департамента социального развития Тюменской области в электронном виде".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание круглого стола "Мировая юстиция: проблемы и перспективы".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О реализации государственной программы Тюменской области "Сохранение и использование объектов культурного наследия" за 2018 год".

В Тюмени в 13 часов в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется открытый мастер-класс по скоростной укладке парашюта в рамках военно-спортивного проекта "SkyCamp".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 15 часов в центре воспитательной работы "Дзержинец" (ул. Механическая, 31/1) начнется встреча-презентация реализуемых наставнических проектов.

В Тюмени с 11 до 12 часов по по телефону 8(3452) 25-73-58 будет работать прямая телефонная линия Росреестра по вопросам использования электронных сервисов.

В Тюмени в спортивной школе "Прибой" пройдет открытый турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звездочки".

Этот день в мире:

1533 – родился французский писатель, философ-гуманист Мишель Монтень.

1846 – родился казахский поэт-акын Джамбул Джабаев.

1893 – родился советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин.

1921 – начался Кронштадский мятеж – восстание моряков Кронштадта против большевистской диктатуры.

1940 – первый управляемый полет ракетоплана с реактивным двигателем конструкции С. П. Королева.

1951 – умер советский писатель, драматург, киносценарист Всеволод Вишневский.

1975 – произошла самая ужасная катастрофа в истории лондонского метро – состав из шести вагонов на полной скорости заехал в тупик и врезался в стену. Погибли 35 человек.

1986 – в Стокгольме на улице убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме.

2000 – трагически погибла киноактриса Марина Левтова.