1 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Республики, 47, актовый зал) начнется работа Школы градостроителей "Инфраструктура как ресурс развития городов".

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется Российско-корейский архитектурно-строительный форум.

В Тюмени в 10 часов в ЦРТДиЮ "Грант" (ул. Профсоюзная, 52, актовый зал) начнется очный тур городского этапа областного конкурса "Лидер XXI века".

В Тюмени в 10 часов на набережной Туры в рамках городской "Недели здоровья" начнется массовая утренняя зарядка для старшей возрастной группы.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер и председателя общественного совета при департаменте культуры Натальи Войновой "Об итогах работы отрасли "Культура" в 2018 году и задачах на 2019 год. Деятельность общественного совета при департаменте культуры Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется финал Тюменского областного конкурса молодых ученых и студентов "Правовая надежда Тюменской области". В 13 часов начнется награждение победителей.

В Тюмени в 19 часов 20 минут в Школе перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2/1) начнется встреча с театральным художником, продюсером и постановщиком из Нью-Йорка Крисом де Виллем.

В с. Онохино Тюменского района в 15 часов в центре культуры и досуга "Премьера" (ул. Касьянова, 26) начнется закрытие VII районного конкурса профессионального мастерства "Педагогический калейдоскоп – 2019".

Этот день в мире:

1762 – император Петр III издал знаменитый манифест "О вольности дворянства", согласно которому отменялась обязательность службы для дворянина.

1810 – родился композитор Фредерик Шопен.

1815 – Наполеон Бонапарт, сбежавший из ссылки на острове Эльба, высадился во Франции.

1846 – родился специалист по почвоведению Василий Докучаев.

1872 – конгресс США принял решение образовать первый в мире национальный парк в Йеллоустоне.

1912 – американец Альберт Берри совершил первый в мире прыжок с парашютом с самолета.

1931 – начались открытые судебные слушания по сфабрикованному делу "Союзного бюро меньшевиков".

1937 – родился молдавский композитор Евгений Дога.

1966 - советская космическая станция "Венера-3" впервые достигла поверхности Венеры.

1977 – принят закон СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

1995 – в подъезде своего дома убит Владислав Листьев, знаменитый российский тележурналист, ведущий телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Час пик", "Тема".

1996 – президент Борис Ельцин подписал указ о сооружении в Амурской области нового космодрома "Свободный".