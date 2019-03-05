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Поликлинику с новейшим оборудованием откроют в Тобольске в 2019 году

Общество, 11:58 05 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поликлинику на 1 тыс. 200 кв. метров планируют открыть в Тобольске в конце 2019 года, сообщает пресс-служба областной больницы № 3.

Здесь расположатся педиатрический и терапевтический участки для жителей 7а и 9 микрорайонов, а также микрорайонов Защитино, Строитель. Поликлинику оснастят новейшим оборудованием ультразвуковой диагностики. Также учреждение планируют укомплектовать узкими специалистами.

А в здании стационара Областной больницы № 3 проведут капремонт. Работы коснутся кардиологического, педиатрического, рентген-диагностического отделений и операционного блока с полной заменой коммуникаций и укладкой новой кровли.

Капремонт в перинатальном центре предполагает замену всех внутренних и наружных сетей, вентиляции, канализации, водопровода и монтаж новой кровли и другое. Работы проведут в условиях непрерывного приема и лечения пациентов с временным переносом отделений.

В пос. Менделеево завершена подготовка технического задания по сносу аварийного здания поликлиники. На его месте построят новую модульную поликлинику на 500 кв. метров.

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# здравоохранение , медицина , строительство

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