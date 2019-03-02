2 марта - события дня
В Тюмени в 10 часов в центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) начнется торжественная церемония открытия чемпионата города по альпинизму в дисциплинах "ледолазание-скорость", "ледолазание-трудность".
В Тюмени в 11 часов на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется День здоровья.
В Тюмени в 11 часов 45 минут в центре "Жемчужина Сибири" начнется Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" для жителей Тюменского района.
В Тюмени в 12 часов на мототреке детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4) начнется чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду".
В Тюмени в 13 часов 45 минут на площади возле технопарка (ул. Республики, 142) начнется митинг "Это не кинотеатр, это театр".
В Тюмени в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется торжественная церемония награждения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву.
Этот день в мире:
1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.
1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.
1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.
1855 – умер русский император Николай I Павлович.
1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.
1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.
1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.
1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.
1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.
1954 – пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".
1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.
1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.
1996 – умер писатель Борис Можаев.