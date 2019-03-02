2 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре туризма и краеведения Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Перекопская, 34) начнется торжественная церемония открытия чемпионата города по альпинизму в дисциплинах "ледолазание-скорость", "ледолазание-трудность".

В Тюмени в 11 часов на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнется День здоровья.

В Тюмени в 11 часов 45 минут в центре "Жемчужина Сибири" начнется Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" для жителей Тюменского района.

В Тюмени в 12 часов на мототреке детско-юношеской спортивной школы "Старт XXI век" (ул. Высотная 1, корп. 4) начнется чемпионат и первенство по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду".

В Тюмени в 13 часов 45 минут на площади возле технопарка (ул. Республики, 142) начнется митинг "Это не кинотеатр, это театр".

В Тюмени в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется торжественная церемония награждения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву.

Этот день в мире:

1824 - родился чешский композитор, создатель чешской оперы Бердржих Сметана.

1824 – родился основатель российской научной педагогики Константин Ушинский.

1831 – в Москве обвенчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

1855 – умер русский император Николай I Павлович.

1919 – в Москве открылся первый конгресс Коминтерна.

1931 – родился последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев.

1936 – родилась актриса театра и кино Ия Саввина.

1947 – родился Юрий Богатырев, звезда советского кинематографа.

1954 – УЕФА приняла решение об учреждении футбольного кубка европейских чемпионов.

1954 – пленум ЦК КПСС принял постановление "О дальнейшем повышении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель".

1978 – впервые в мировой истории в космос запущен международный экипаж.

1994 – утверждено положение о государственных наградах Российской Федерации.

1996 – умер писатель Борис Можаев.