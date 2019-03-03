3 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в центре "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) начнется юбилейный X Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2003-2005 г.р., посвященный памяти Фариды Гориновой.

В Тюмени в 15 часов в центре современного искусства галерее "GRANGE" (ул. Советская, 51/4) начнется благотворительный урок в поддержку благотворительного фонда "Давай дружить".

В Тюмени в 15 часов в отеле "Хилтон" начнется совместный концерт дети с солистами коллектива "Хор Турецкого".

В этот день в мире:

1613 - Земский собор присягнул новому царю Михаилу Романову.

1705 - Петр I издал указ о наборе рекрутов.

1844 - родился Пабло Сарасате, испанский скрипач-виртуоз и композитор.

1802 - в Вене опубликована "Лунная соната" Бетховена.

1847 - родился изобретатель телефона Александр Грэйхем Белл.

1855 - началось правление российского императора Александра II, прозванного в народе Освободителем.

1861 - вышел манифест Александра II об отмене крепостного права.

1875 - в Париже прошла премьера оперы Бизе "Кармен".

1875 - в Монреале прошел первый в истории матч по хоккею с шайбой.

1895 - родился Рагнар Фриш, норвежский экономист, первый нобелевский лауреат в области экономики.

1899 - родился советский писатель Юрий Олеша.

1914 - родилась советская киноактриса Татьяна Окуневская.

1918 - опубликована поэма Александра Блока "Двенадцать".

1921 - канадский физиолог Фредерик Грант Бантинг совместно с другими коллегами открыл гормон инсулин, за что получил 1923 году Нобелевскую премию.

1943 - войска Красной армии взяли Ржев.

1944 – учреждены ордена Ушакова (1-2 степеней) и Нахимова (1-2 степеней) для награждения особо отличившихся морских офицеров, а также для матросов и младшего командного состава - медали Ушакова и Нахимова.

1944 - в Париже дебютировал на сцене певец Ив Монтан.

1959 - родился советский футболист (команда "Спартак") Вагиз Хидиятулин, серебряный призер чемпионата Европы 1988 года.

1978 - останки Чарли Чаплина похищены из могилы в Швейцарии.

1981 - умер популярный киноартист Олег Даль.

1990 – путешественник Федор Конюхов отправился в поход к Северному полюсу.

1992 - началась гражданская война в Боснии и Герцеговине.

2000 - теннисистка Анна Курникова вошла в список 100 американских знаменитостей.