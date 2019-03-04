4 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя Тюменского областного суда Анатолия Сушинских "Реформа судебной системы. Итоги деятельности тюменской Фемиды в 2018 году".

В Тюмени в областном наркологическом диспансере (ул. Семакова, 11, кабинет 5) пройдет акция "Бросаем курить с понедельника".

Этот день в истории:

1678 - родился итальянский композитор Антонио Вивальди.

1852 - умер российский писатель Николай Гоголь.

1870 - родился советский академик Евгений Патон, создатель Института электросварки и цельносварного моста в Киеве.

1904 - родился русско-американский физик-теоретик Георгий Гамов.

1961 - впервые в мире советская зенитная ракета В-1000 перехватила в верхних слоях атмосферы боевой блок баллистической ракеты.

1975 - комедийный киноактер Чарли Чаплин произведен в рыцари.

1997 - состоялся первый космический запуск с нового российского космодрома "Свободный".

2002 — состоялось учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук, учреждена премия академии - "Золотой орел".

2006 — запущен проект "Одноклассники" (социальная сеть).

2009 — открылся мемориальный музей Юрия Сенкевича.

2012 — Владимир Путин избран президентом России на третий срок.