Юные тюменцы споют вместе с "Хором Турецкого"

Тюменский городской многопрофильный центр Тюменский городской многопрофильный центр

10 воспитанников детских городских учреждений споют на одной сцене с солистами коллектива “Хор Турецкого” в Тюмени в отеле “Хилтон” 3 марта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Ранее для отбора юных талантов организовали вокальный конкурс среди детей, занимающихся в творческих кружках или увлекающихся пением. В конце февраля выбрали 10 ребят, которые споют песню “33 коровы” с хором Турецкого.

"Проект не только помогает выявлять ярких исполнителей среди детей, но и поощрять их, а также подвигать на благородные дела представителей шоу-бизнеса – что им стоит выступить на одной сцене, например, с подающим надежды мальчишкой из провинции? Это же так просто, а воспоминаний ребенку хватит на всю жизнь!", — сказала директор ДЮЦ "Пламя", депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова.

Начало выступления — в 15 часов.