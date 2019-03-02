  • 2 марта 20192.03.2019суббота
  • USD65,8145
    EUR74,8048
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер южный

Юные тюменцы споют вместе с "Хором Турецкого"

Общество, 19:42 01 марта 2019

Тюменский городской многопрофильный центр

10 воспитанников детских городских учреждений споют на одной сцене с солистами коллектива “Хор Турецкого” в Тюмени в отеле “Хилтон” 3 марта, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Ранее для отбора юных талантов организовали вокальный конкурс среди детей, занимающихся в творческих кружках или увлекающихся пением. В конце февраля выбрали 10 ребят, которые споют песню “33 коровы” с хором Турецкого.

"Проект не только помогает выявлять ярких исполнителей среди детей, но и поощрять их, а также подвигать на благородные дела представителей шоу-бизнеса – что им стоит выступить на одной сцене, например, с подающим надежды мальчишкой из провинции? Это же так просто, а воспоминаний ребенку хватит на всю жизнь!", — сказала директор ДЮЦ "Пламя", депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова.

Начало выступления — в 15 часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# хор Турецкого

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 01.03.2019Тюменские участники конкурса президентских грантов протестируют проекты
20:00 01.03.2019Тюменцев предупреждают о сильном снегопаде и метеле
19:42 01.03.2019Юные тюменцы споют вместе с "Хором Турецкого"
19:09 01.03.2019В Борках и Богандинском в 2019 году откроются модульные клубы