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Тюменские биатлонисты - юниоры выступят на открытом чемпионате Европы

Спорт, 11:24 02 марта 2019

Архивное фото biathlonrus.com

Трое тюменских биатлонистов вошли в состав юниорской сборной России, которая выступит на открытом чемпионате Европы по биатлону. Как сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России, это Ксения Жужгова, Илья Новопашин и Андрей Вьюхин.

Открытый чемпионат Европы по биатлону пройдет в норвежском Шушене с 4 по 10 марта 2019 года. Спортсменам предстоит выступить в индивидуальный гонка, спринтах и гонках преследования, а также в двух эстафетах – смешанной и сингл-миксте.

"Вслух.ру" напоминает, что в состав сборной тюменцы пробились благодаря успешным результатам на отборочных соревнованиях, которые проходили в Саранске с 11 по 14 февраля.

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