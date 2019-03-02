Единый центр поддержки предпринимателей создадут в Тюмени

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

В Тюмени планируется создание центра поддержки малого и среднего бизнеса. Сейчас идет подбор соответствующего помещения, где будет размещена вся необходимая инфраструктура.

Как сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, проект имеет условное название "Мой бизнес".

"В едином центре можно будет в режиме одного окна получить все имеющиеся в регионе формы поддержки, получить ответы на вопросы. Помимо консультаций, каждый обратившийся сможет получить и банковское сопровождение. Все должно быть удобно, чтобы не бегать по различным зданиям, не метаться по кабинетам, а в одном месте получить полный комплекс услуг", - пояснил он

Сначала центр поддержки появится в Тюмени, затем и в других муниципалитетах, пишет "Тюменская область сегодня"