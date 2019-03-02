Журнал "72 повода полюбить область еще сильнее" заинтересует и тюменцев, и туристов

скриншот сайта япосещаю.рф скриншот сайта япосещаю.рф

Тюменский журнал "72 повода полюбить область еще сильнее" выйдет в тираж в апреле. Героями журналистских материалов стали 65 молодежных лидеров, которое организовали и провели общественные мероприятия.

Шорт-лист тюменцев, чьи истории войдут в сборник, презентовали 1 марта. Критериями отбора стали социальная значимость, отсутствие финансовой выгоды, упоминания в СМИ и социальных сетях. Инициаторы событий — сообщества или группа людей не старше 35 лет, не являющееся муниципальными учреждениями.

Напомним, что в июле 2018 года была запущена краудсорсинговая платформа япосещаю.рф. На ней тюменцы голосовали за понравившиеся им события с июля 2016 по июль 2018. Среди проектов-победителей экстремальные забеги и соревнования, международные и городские фестивали, форумы отцов и предпринимателей, военно-спортивные турниры и другие.

Журнал появится в общественных пространствах города и на туристических стойках Visit Tyumen. Увидеть список всех молодежных лидеров, чьи истории войдут в сборник, можно на сайте. Кроме того, инициативные тюменцы сняли видеоролик о событиях города, который презентовали на награждении.

"Мегатюмень" пишет, что журнал "72 повода полюбить Тюменскую область еще сильнее" — это возможность для жителей региона узнать о молодежных событиях, найти в руководителях проектов единомышленников и объединяться для совместных инициатив.