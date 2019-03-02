Продолжается прием заявок на конкурс на реализацию творческих проектов "ЦЕХ"

| Фото: FREEMUSIC 2.0 | Фото: FREEMUSIC 2.0

Фестиваль уличной музыки, спектакли по Яну Фабру и про Фриду Кало могут пройти в Тюмени. Прием заявок на конкурс на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ" продлится до 5 марта.

Выиграть до 500 тыс. рублей для реализации идей могут жители Тюмени и юга области от 18 до 35 лет. Среди идей, которые уже участвуют в борьбе за финансовую поддержку, третий фестиваль уличной музыки FreeMusic.

"Наша команда давно решила, что этот фестиваль должен быть ежегодным. Его формат очень нравится нам, жителям Тюмени, а также битбоксерам и реперами, которые приезжают ради баттлов даже из других городов. Но мне хочется с каждым годом делать организацию FreeMusic лучше, удобнее. Приглашать крутых экспертов, обеспечивать для иногородних участников комфортные условия. И в этих новых масштабах нам может помочь победа в конкурсе "ЦЕХ", — поделился организатор фестиваля, известный тюменский битбоксер Сергей Черня.

Также свои силы в конкурсе попробуют тюменские режиссеры. Например, художественный руководитель CrosswayCompanyArts Юлия Вологжанина планирует создать спектакль по творчеству художника Яна Фабра, а режиссер, актриса и руководитель музыкальной группы "Джаст Сьюзи" Сюзанна Иванова хочет поставить спектакль о мексиканской художнице Фриде Кало с использованием мультимедиа, пишет "Мой портал".