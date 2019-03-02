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Конкурс "Тюменская марка" может стать региональным

Общество, 16:21 02 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Конкурс "Тюменская марка" выйдет на региональный уровень. По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, успешный опыт необходимо использовать для развития предпринимательства во всем регионе.

"В ближайшее время мы намерены провести такой же конкурс в Тобольске, после чего сделаем его региональным", - сообщил он.

Напомним, конкурс среди представителей малого и среднего бизнеса Тюмени проводится на протяжении 16 лет. Всего за время существования "Тюменской марки" участие в бизнес соревновании приняли более 500 представителей малого и среднего бизнеса областного центра. Из них 240 получили право маркировать свою продукцию или услуги почетным знаком отличия "Тюменская марка", пишет "Тюменская область сегодня".

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