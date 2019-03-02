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Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Общество, 15:30 02 марта 2019

obrazovan.ru | Фото: obrazovan.ru

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге, сообщила РИА Новости его супруга Тамара.

Ему было 88 лет.

Как сообщил главный врач больницы Российской академии наук Олег Чугунов, Алферов умер из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Смерть академика наступила накануне в 23.40 по московскому времени.

В конце ноября Алферов попал в больницу после того, как ему стало плохо на заседании РАН. Первоначально сообщалось об инсульте, однако затем в Академии наук пояснили, что это был гипертонический криз.

Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работал в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. За это в 2000 году его удостоили Нобелевской премии по физике (вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером).

В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.

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