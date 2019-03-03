Техническое переоснащение "Тюменского бройлера" продолжается

| Фото: продо.рф | Фото: продо.рф

На птицефабрике "Продо Тюменский бройлер" установлены и начали работу две линии по производству котлет мощностью до 170 тонн в месяц. Об этом рассказала директор птицефабрики Оксана Величко.

"Это относительно новое для нас направление, так что в ассортименте "Тюменского бройлера" существенное пополнение. Простота и быстрота приготовления сейчас одна из главных тенденций на рынке пищевых продуктов. Именно поэтому производство рубленых полуфабрикатов становится приоритетом в развитии предприятия", - уточнила она.

Предполагается, что весной на птицефабрике установят упаковочную машину, которая позволит увеличить срок годности котлет и фарша до десяти суток в охлажденном виде.

"Автоматизация производства - веление времени для всех крупных предприятий. Только так оно может выдержать конкуренцию. Но автоматизация не означает сокращения рабочих мест. У нас открываются новые направления деятельности и потребность в специалистах есть постоянно. Тем более, что вскоре вступят в строй ещё три новых птичника", - добавила Величко.