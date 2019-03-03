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В тюменском оздоровительном центре открыта "Академия доброго здоровья"

Общество, 12:24 03 марта 2019

gvozdika72.ru | Фото: gvozdika72.ru

В оздоровительном центре "Красная гвоздика" состоялось первое занятие образовательного курса "Академия доброго здоровья", сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Кроме медицинской и социально психологической реабилитации, приехавшие в "Красную гвоздику" участвуют в занятиях творческих студий, любительских объединений, мастерских прикладного творчества, для них проводят лекции, беседы, мастер-классы, тренинги и практические занятия по основам сохранения здоровья. Курс бесплатно проводят врачи, психологи, инструкторы по адаптивной физкультуре и специалисты по социальной работе.

Расписание построено с учетом программы реабилитации отдыхающих, но посещать занятия еженедельно могут и гости центра. Им предложат освоить систему упражнений для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, укрепления суставов и формирования привычки правильного питания.

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