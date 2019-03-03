Фестиваль патриотической песни "Красные маки" прошел в Тюменском районе

| Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района | Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Фестиваль-конкурс патриотической песни "Красные маки" состоялся на базе Новотарманского сельского клуба. Организаторами музыкального проекта стали местные работники культуры.

Идея провести фестиваль принадлежит культорганизатору Наталье Чушевой, которая получила грант. В первом этапе конкурса приняли участие около тридцати вокалистов из четырех муниципальных образований: Наримановского, Кулаковского, Каменского и Новотарманского.

На протяжении двух часов со сцены звучали песни о войне, Родине, героизме и современной армии. Первый фестиваль сразу объединил детей и взрослых - возраст исполнителей варьировался от семи до семидесяти лет. Наряду с известными исполнителями и коллективами на сцене выступали и совсем юные участники, сообщает "Аргументы и Факты в Западной Сибири".