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Первый тюменский промышленный форум состоится в апреле

Общество, 14:24 03 марта 2019

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Первый промышленный форум пройдет в Тюмени. Как сообщил вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, это мероприятие поможет местным производственникам подняться на более высокий уровень.

"На первый тюменский промышленный форум будут приглашены как крупные, так и малые производственные компании. Мы должны поддерживать предпринимателей, которые выпускают нужную для граждан и для региона продукцию, - пояснил он.

Предполагается, что форум пройдет в апреле, пишет "Тюменская область сегодня".

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