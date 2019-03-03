Первый тюменский промышленный форум состоится в апреле

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Первый промышленный форум пройдет в Тюмени. Как сообщил вице-президент общественной организации малого и среднего бизнеса "ОПОРА РОССИИ" Эдуард Омаров, это мероприятие поможет местным производственникам подняться на более высокий уровень.

"На первый тюменский промышленный форум будут приглашены как крупные, так и малые производственные компании. Мы должны поддерживать предпринимателей, которые выпускают нужную для граждан и для региона продукцию, - пояснил он.

Предполагается, что форум пройдет в апреле, пишет "Тюменская область сегодня".