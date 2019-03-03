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Тюменская область занимает первое место в УФО по качеству семян зерновых

Экономика, 15:01 03 марта 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семеноводческие хозяйства Тюменской области в 2018 году реализовали за пределами региона почти 24 тыс тонн элитных семян различных культур. Об этом рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

За последние годы в регионе построено 38 сушильно-сортировальных семеноводческих комплексов. Только в 2018 году тюменские хозяйства приобрели и запустили 7 новых зерносушилок наших.

"В общей сложности за последние 5 лет 88 сушилок было модернизировано, приобретено и поставлено, - подчеркнул заместитель губернатора. - Мощности по сушке и сортировке позволяют обработать весь выращенный урожай и складировать в хорошем состоянии".

И как результат в 2018 году 99,7% полей было засеяно кондиционными семенами. "По качеству семян зерновых и зернобобовых культур Тюменская область занимает первое место в Уральском федеральном округе", - уточнил Чейметов.

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