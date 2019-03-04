5 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в городских поликлиниках №№ 4, 5, 6, 12, 13, 14 и 17 и в 15 часов в поликлиниках №№ 1, 2, 3 и 8 начнется профилактическая акция "Единая школа активного долголетия".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Масштабный проект Тюменской области в сфере культуры "Искусство объединяет сердца" для одаренных детей Тюмени, Тюменского и Тобольского районов. Кастинг и перспективы развития для культурной среды в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич. Тема "О мерах поддержки занятости граждан старшего поколения в Тюменской области".

В Тюмени в 14 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Предстоящие концерты при поддержке Министерства культуры РФ. На встречу ХVI международному конкурсу имени П.И. Чайковского. Музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…".

В Тюмени в 15 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнутся краш-тесты для участников конкурса Фонда президентских грантов. Регистрации участников начнется в 14 часов 30 минут, очная защита пройдет с 15 до 18 часов.

В Тюмени в 16 часов на катке Дворца творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется игровая программа "Мисс каток-2019".

Этот день в истории:

1942 - в блокадном Ленинграде состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича.

1496 - английский мореплаватель Джон Кабот получил королевский патент на исследование Америки.

1795 – завершена франко-прусская война.

1907 – открылось первое заседание II Государственной думы России.

1910 – в Британской Колумбии горной лавиной завалило бригаду канадских железнодорожников, 62 человека погибли.

1914 – у берегов Мексики затонул испанский пароход "Принсипе де Астуриас", 445 человек погибли.

1924 – создана корпорация IBM.

1938 – у мыса Папос (Испания) флот испанских республиканцев разгромил эскадру франкистов.

1942 – советские войска освободили от фашистов Юхнов.

1944 – началась Уманско-Ботошанская наступательная операция советских войск.

1944 – советские войска освободили Изяслав и Ямполь.

1944 – Совнарком СССР разрешил предоставление отпусков в военное время молодежи до 16 лет.

1982 – умер американский актер Джон Белуши.

1985 – безрезультатно закончилась забастовка английских шахтеров, длившаяся почти год.

1991 – Ирак отказался от аннексии Кувейта.

2000 – правительство Израиля приняло решение о выводе своих войск из Ливана к июлю 2000 года.

2003 – на Марсе найдено замерзшее озеро.