7 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов по телефону 8(3452) 25-76-50 начнет работать телефонная линия управления Росреестра по вопросам, связанным с особенностями банкротства физических лиц.

В Тюмени в 13 часов в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" начнется торжественное открытие первенства вооруженных сил РФ по лыжным гонкам среди довузовских общеобразовательных организаций Минобороны.

В Тюмени в 19 часов в Тюменском драматическом театре (ул. Республики, 129, главный вход) начнется сдача премьерного спектакля "Обыкновенное чудо".

В Тюмени в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17) пройдут соревнования по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

В Тюмени в Западно-Сибирском государственном колледже пройдет обучение контролеров-распорядителей в рамках подготовки к IX Всероссийским зимним сельским спортивных играм.

В Тюмени в Археологическом музее-заповеднике на озере Андреевском пройдет праздник семи сундуков.

Этот день в мире:

1803 – в неполные 35 лет умерла Прасковья Шереметева-Жемчугова - сначала крепостная актриса графа Николая Шереметева, затем его жена.

1824 - 12-летний Ференц Лист впервые выступил с концертом в Париже.

1875 – родился французский композитор Морис Равель (балет "Дафнис и Хлоя", цикл "Отражение", "Испанская рапсодия", сверхзнаменитое "Болеро" и др.).

1876 - Александр Белл запатентовал телефон.

1894 - родился Сергей Лазо, герой гражданский войны, левый эсер.

1908 - мэр американского города Цинциннати Марк Брейт заявил, что женщины физически не способны управлять автомобилем.

1921 - войска под командованием Михаила Тухачевского приступили к подавлению Кронштадтского антикоммунистического восстания.

1928 - родился российский писатель Владимир Чивилихин, автор произведений на социально-нравственные темы.

1936 - нарушив Локарнский договор 1925 года, Германия начала ввод войск в Рейнскую демилитаризованную зону.

1937 - В "Известиях" опубликовано письмо Николаю Островскому из Рижской тюрьмы от политических заключенных о силе воздействия образа Павки Корчагина.

1945 - гитлеровцы начали последнее крупное наступление против Красной Армии в Венгрии в районе о. Балатон.

1954 - хоккеисты сборной СССР, победив в заключительном матче сборную Канады, со счетом 7:2, впервые стали чемпионами мира.

1987 - на Центральном телевидении появилась передача "До и после полуночи". Ее первым гостем был артист Андрей Миронов.

1997 - ученые Эдинбурга вывели первую в мире клонированную овцу Долли.

1999 - умер Стэнли Кубрик, американский кинорежиссер, автор картин "Механический апельсин", "Лолита", "Космическая Одиссея-2001", "Сияние", "Цельнометаллическая оболочка".