8 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 8 часов 50 минут на лыжной базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам "XIX Тюменский лыжный марафон".

В Тюмени в 10 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21) начнется международный конкурс-фестиваль "Адмиралтейская звезда".

В Тюмени в 11 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется традиционный городской турнир по активным шахматам, посвященный женскому празднику.

В Тюмени в 12 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется праздничная программа "О любимых женщинах поем".

В Тюмени в 15 часов на Главкатке у драмтеатра начнется весенняя акция, приуроченная к Международному женскому дню.

В Тюмени в 17 часов 30 минут в помещении магазина Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2/1) начнется Всероссийская благотворительная акция в поддержку женщин "Не виновата".

Этот день в истории:

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал третий закон движения планет.

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.

1809 — Вышла в свет первая книга басен Крылова.

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.

1888 — В России император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим".

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днем.

1914 — Вышел в свет первый номер журнала "Работница".

1941 — Основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова).

1962 — Дебют группы The Beatles на радио BBC. Они исполнили песню Роя Орбисона Dream Baby.

1965 — Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.

2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.