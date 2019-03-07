8 марта - события дня
В Тюмени в 8 часов 50 минут на лыжной базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам "XIX Тюменский лыжный марафон".
В Тюмени в 10 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Текстильная, 21) начнется международный конкурс-фестиваль "Адмиралтейская звезда".
В Тюмени в 11 часов в городском шахматном клубе (ул. Червишевский тракт, 72а/1) начнется традиционный городской турнир по активным шахматам, посвященный женскому празднику.
В Тюмени в 12 часов в Доме культуры "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется праздничная программа "О любимых женщинах поем".
В Тюмени в 15 часов на Главкатке у драмтеатра начнется весенняя акция, приуроченная к Международному женскому дню.
В Тюмени в 17 часов 30 минут в помещении магазина Школы перспективных исследований ТюмГУ (ул. 8 марта, 2/1) начнется Всероссийская благотворительная акция в поддержку женщин "Не виновата".
Этот день в истории:
1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал третий закон движения планет.
1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюдения за погодой в Российской империи.
1809 — Вышла в свет первая книга басен Крылова.
1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку.
1888 — В России император Александр III произвел выстрелы из пулемета "Максим".
1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта объявлен Международным женским днем.
1914 — Вышел в свет первый номер журнала "Работница".
1941 — Основан Летно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. Громова).
1962 — Дебют группы The Beatles на радио BBC. Они исполнили песню Роя Орбисона Dream Baby.
1965 — Международный женский день 8 Марта стал нерабочим днем.
2014 — исчезновение самолета Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines.