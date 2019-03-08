9 марта - события дня
В Тюмени в 13 часов в СК "Тура" ( ул. Кедровая, 125б) начнется чемпионат Уральского Федерального округа по дартсу.
В Тюмени в 10 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль в формате бэби-среды "Приключения подводных жителей".
В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" начнется открытие турнира по мини-футболу для несовершеннолетних "группы риска" на Кубок общественной молодежной палаты VI созыва при областной думе.
В с. Червшево в 12 часов начнется Широкая Масленица в Тюменском районе.
Этот день в мире:
1749 – родился граф Оноре де Мирабо, один из виднейших деятелей Великой Французской революции.
1796 – Наполеон Бонапарт женился на вдове казненного якобинцами офицера Жозефине Богарне.
1814 – родился украинский поэт и художник, революционный демократ Тарас Шевченко.
1862 – в ходе Гражданской войны в США произошло первое в мировой военной истории морское сражение между броненосными кораблями – "Монитором" северян и "Мерримаком" южан.
1895 – в возрасте 59 лет умер австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох.
1934 – родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин.
1940 – родилась актриса Лариса Голубкина.
1944 – в бою возле с. Боратин в Львовской области погиб Николай Кузнецов - легендарный советский разведчик.
1955 – родилась итальянская киноактриса Орнелла Мути.