9 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 13 часов в СК "Тура" ( ул. Кедровая, 125б) начнется чемпионат Уральского Федерального округа по дартсу.

В Тюмени в 10 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль в формате бэби-среды "Приключения подводных жителей".

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" начнется открытие турнира по мини-футболу для несовершеннолетних "группы риска" на Кубок общественной молодежной палаты VI созыва при областной думе.

В с. Червшево в 12 часов начнется Широкая Масленица в Тюменском районе.

Этот день в мире:

1749 – родился граф Оноре де Мирабо, один из виднейших деятелей Великой Французской революции.

1796 – Наполеон Бонапарт женился на вдове казненного якобинцами офицера Жозефине Богарне.

1814 – родился украинский поэт и художник, революционный демократ Тарас Шевченко.

1862 – в ходе Гражданской войны в США произошло первое в мировой военной истории морское сражение между броненосными кораблями – "Монитором" северян и "Мерримаком" южан.

1895 – в возрасте 59 лет умер австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох.

1934 – родился первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

1940 – родилась актриса Лариса Голубкина.

1944 – в бою возле с. Боратин в Львовской области погиб Николай Кузнецов - легендарный советский разведчик.

1955 – родилась итальянская киноактриса Орнелла Мути.