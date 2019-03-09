10 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется спектакль в формате бэби-среды "Приключения подводных жителей".

В Тюмени в 10 часов в бизнес-центре "Парус" (ул. 30 лет Победы, 38, ст.10) начнется лекция "Вода" в рамках Международного проекта CreativeMornings.

В Тюмени в 12 часов в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется Всероссийская киберспортивная студенческая лига.

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется образовательная программа для кураторов и наставников в рамках социального проекта "Шанс. Профbox".

В Тюмени в центре "Тюмень-дзюдо" пройдет пятый этап детской лиги дзюдо Тюменской области.

В Тюмени в СК "Тура" ( ул. Кедровая, 125б) пройдет чемпионат Уральского Федерального округа по дартсу.

В Ялуторовске в 12 часов на Сретенской площади начнется "Битва блинопеков" в рамках регионального народного праздника "Сибирская Масленица".

В д. Зубарево Тюменского района в 12 часов начнется фольклорный праздник масленицы по-сибирски.

Этот день в истории:

1845 – родился Александр III Александрович, российский император с 1881 по 1894 год.

1905 – в ходе русско-японской войны завершилось Мукденское сражение. Русская армия потерпела тяжелое поражение и вынуждена была отступить.

1906 – в результате взрыва на шахте в Па-де-Кале (Франция) погибли более 1 тыс. шахтеров.

1908 – родился Жозеф Котин, советский конструктор, генерал-полковник инженерной службы. Под его руководством были созданы тяжелые танки КВ и ИС, а также трактора КТ-12 и К-700.

1926 – родился Александр Зацепин, российский композитор.

1935 – основан город Нарьян-Мар, центр Ненецкого автономного округа.

1939 – родился известный американский киноактер Чак Норрис.

1940 – умер Михаил Булгаков, автор легендарных произведений "Белая гвардия", "Собачье сердце", "Кабала святош", "Мастер и Маргарита".

1945 – войска Красной Армии вели тяжелейшие бои в районе озера Балатон в Венгрии.

1945 – 334 американских бомбардировщика нанесли массированный бомбовый удар по Токио.

1946 – родился Владимир Гостюхин, российский и белорусский киноактер.

1958 – родилась Шерон Стоун, известная американская киноактриса.

1966 – в СССР открылась учредительная конференция Всесоюзного общества филателистов.

1970 – в Советском Союзе впервые на телеэкране появилась передача "Человек и закон".

1985 – умер Константин Черненко, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума Верховного Совета СССР.