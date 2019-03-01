11 марта - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 19 часов в тюменской филармонии начнется концерт-лекция искусствоведа и музыканта Михаила Казиника "Я обнимаю вас музыкой".

Этот день в мире:

1818 - родился Мариус Петипа, знаменитый русский балетмейстер и педагог французского происхождения. Поставил более 60 балетов, в их числе "Лебединое озеро", "Раймонда", "Спящая красавица".

1851 - в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

1902 - родился Николай Старостин, заслуженный мастер спорта СССР, с 1955 по 1991 годы начальник футбольной команды "Спартак" (Москва).

1914 - умер русский географ, путешественник, общественный деятель Петр Семенов-Тянь-Шанский. Исследовал Центральную Азию.

1918 - советское правительство переехало из Петрограда в Москву, которая вернула себе статус столицы.

1926 - начался VII съезд РЛКСМ. На нем комсомол получил новое название – ВЛКСМ.

1955 - умер английский микробиолог Александер Флеминг, благодаря которому мир получил пенициллин.

1985 - пленум ЦК КПСС избрал Михаила Горбачева генеральным секретарем ЦК КПСС.

1990 – Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость Литвы от Советского Союза.

2000 - состоялся учредительный съезд РОСДП, председателем партии избран экс-президент СССР Михаил Горбачев.

2004 - в результате терактов в мадридских пригородных поездах погиб 191 человек.

2011 - у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой около девяти баллов, повлекшее за собой разрушительное цунами.