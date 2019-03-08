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Фестиваль официальной лиги КВН "Запсиб" прошел в Тюмени

Общество, 09:32 08 марта 2019

Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Фестиваль официальной лиги КВН "Запсиб" прошел во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. За выход в четверть сезона боролись 16 команд из разных городов России. Свои визитки представили команды из Ярославля, Челябинска, Новосибирска, Тюмени, Тобольска, Томска, Полевского, Нижневартовска, Кургана и Магнитогорска.

Все участники прошли в сезон, победителем стала команда из Ярославля "Красная фурия" – ей достался кубок в виде весов "Тюмень", сообщает "КП". Кубок редакторов, выполненный в форме спортивной гири, забрала нижневартовская команда КВН "Вероника", а кубок зрительский симпатий в виде гири для весов – команда из Кургана "Все красиво". Четвертьфинальные игры пройдут в мае.

"Это потрясающее начало сезона, и я благодарен ребятам за игру. Все команды оказались разными, и оттого еще более интересными", - считает член жюри, директор Дворца творчества и спорта "Пионер" Николай Тужик.

14 марта команда КВН "Наполеон Динамит" представит Тюменскую область на 1/8 сезона Высшей лиги. Учредителем лиги "Запсиб" выступил департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соб. инф.

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