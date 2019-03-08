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Благотворительная акция "Весенняя мозаика" стартовала в Тюмени

Общество, 10:22 08 марта 2019

Фото: centr-semya72.ru

Благотворительная акция "Весенняя мозаика", приуроченная к празднованию Международного женского дня, началась в тюменском центре "Семья".

Принять участие в акции легко – для этого необходимо принести в "Лавку добра" одежду, обувь, гигиенические принадлежности и предметы первой необходимости, которые передадут нуждающимся женщинам. Одежда необязательно должна быть новой, главное – чистой, опрятной и в хорошем состоянии, сообщает "Вслух.ru".

Привезти вещи можно по любому из адресов центра "Семья": - пр. Геологоразведчиков, д.14а; - ул. Амурская, д. 150; - ул. Ермака, д.1а. Благотворительную помощь нужно оставить на посту охраны в удобное время. Все вещи будут переданы специалистам "Лавки добра".

Выдача вещей проходит только по адресу: ул. Ермака, д. 1а, со вторника по четверг с 9 до 17 часов, по пятницам - с 9 до 16 часов

Соб. инф.

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