Тюменский писатель Леонид Иванов стал лауреатом литературной премии "Югра"

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Тюменский писатель Леонид Иванов стал лауреатом Международной литературной премии "Югра" за 2018 год за книгу "Будем жить" и организацию литературного процесса большой Тюменской области.

За вклад в русскую литературу награжден Владимир Личутин, за прозу об Афганской войне - Александр Игумнов. Болгарская поэтесса Елка (Элка) Няголова награждена за книгу "Ангел в пещере", хорватский писатель Миленко Ергович - за книгу Gloria in excelsis в серии "100 славянский романов" (перевод Ларисы Савельевой). Главный редактор газеты "Слово" Виктор Линник получил премию за вклад в русскую публицистику, сообщает "Тюменская область сегодня".

Награждение лауреатов состоится в период с 3 по 5 апреля в Государственной библиотеке Югры в Ханты-Мансийске.

Международная литературная премия "Югра" учреждена в 2007 году. За это время ее лауреатами стали более 60 писателей, поэтов, критиков из России, Белоруссии, Украины, Сербии, Болгарии, Македонии, Греции, Чехии, Словении. В их числе Валентин Распутин, Станислав Куняев, Александр Казинцев, Юрий Поляков.