Тюменские детские сады получат субсидии для создания дополнительных мест

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Конкурс на предоставление субсидий из областного бюджета для создания и оснащения дополнительных мест в негосударственных детских садах стартует в Тюменской области 1 апреля. Об этом сообщила завсектором дошкольного образования областного департамента образования и науки Наталья Гребенкина на заседании рабочей группы, в котором приняли участие руководители частных детских садов и развивающих центров, специалисты органов управления образованием из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района.

Доступность дошкольного образования для малышей от 2 месяцев до 3 лет – одна из задач регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет" и национального проекта "Демография".

"Для того, чтобы ликвидировать очередь в детские сады, наш регион использует все имеющиеся ресурсы. Один из них – грантовая поддержка предпринимателей, которые готовы добросовестно работать, в том числе создавая дополнительные места для детей ясельного возраста", - пояснила Наталья Гребенкина.

Представителям частных детсадов предложили также активнее участвовать в ежегодных областных форумах, курсах повышения квалификации, а также конкурсах и фестивалях, проводимых в сфере дошкольного образования региона, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.

Соб. инф.