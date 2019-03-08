Волонтерские и тимуровские отряды активно работают в школах Тюменской области

Фото из газеты "Знамя правды" Фото из газеты "Знамя правды"

Расчистить снег во дворах после сильного снегопада помогли пожилым людям тимуровцы из Щетковской школы Ярковского района.

Накануне в школе прошел "Урок доброты". Ребята посмотрели и обсудили короткометражный ролик "Притча о добре и зле", разбирали различные жизненные ситуации и варианты поведения в них. Многие из школьников отметили, что каждый человек может совершать добрые поступки, нужно просто этого захотеть.

Частыми гостями ярковские тимуровцы стали у труженницы тыла Ираиды Михайловны Щетковой. Она помощникам рада и всегда от души благодарна школьникам за помощь, внимание и заботу. А недавно ребята положили начало доброй традиции – дарить книги. Они навестили малышей из детского сада и подарили им сборники сказок. После этого многие ученики и учителя школы присоединились к акции и стали дарить свои любимые книги в школьную и сельскую библиотеки, сообщает "Мега".

Волонтерские и тимуровские отряды активно работают во многих школах Тюменской области.

Соб. инф.