Баскетболистки из Тюменского лесотехникума сыграют в "Лиге Белова"

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первое место в дивизионе "Тюменская область" чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола заняла женская команда Тюменского лесотехникума. Команда подала заявку на участие в "Лигу Белова", в которую входят 64 сильнейшие команды России, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

"Москва подтвердила, что наши девушки вышли в квалификацию и с 14 по 16 марта в Кемерово сыграют с командами Новосибирска и Барнаула", - отметил тренер Иван Бернацкий. Добавим, что студентки лесотехникума смогли обыграть команды всех вузов Тюмени и Сургута и победили в региональной спартакиаде средних специальных учебных заведений.