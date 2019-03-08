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Баскетболистки из Тюменского лесотехникума сыграют в "Лиге Белова"

Спорт, 14:16 08 марта 2019

Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первое место в дивизионе "Тюменская область" чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола заняла женская команда Тюменского лесотехникума. Команда подала заявку на участие в "Лигу Белова", в которую входят 64 сильнейшие команды России, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".

"Москва подтвердила, что наши девушки вышли в квалификацию и с 14 по 16 марта в Кемерово сыграют с командами Новосибирска и Барнаула", - отметил тренер Иван Бернацкий. Добавим, что студентки лесотехникума смогли обыграть команды всех вузов Тюмени и Сургута и победили в региональной спартакиаде средних специальных учебных заведений.

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