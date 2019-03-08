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Тюменские театральные режиссеры проведут мастер-классы в муниципалитетах

Общество, 15:48 08 марта 2019

Фото: www.mkrf.ru

Серию мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи и хореографии проведут в муниципальных образованиях Тюменской области специалисты тюменского молодежного театрального центра "Космос" в муниципалитетах региона в рамках проекта "Театр без границ".

"Этим проектом мы делаем театр ближе к людям. Попробовать себя в сценическом искусстве может любой желающий, а особенно здорово это сделать в Год театра. В Тюмени уже есть много возможностей найти себя в театре. Теперь мы хотим показать такие возможности жителям других городов, сел и деревень региона", – рассказала руководитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная. Лучшие участники проекта "Театр без границ" выступят на сцене молодежного театрального центра "Космос".

Первые мастер-классы состоятся 19, 20 и 22 марта в Центре культуры и досуга "Юность" в пос. Каскара. В качестве преподавателей выступят режиссер, педагог кафедры режиссуры ТГИК Кристина Демченко, хореограф, режиссер-постановщик федерации уличного танца M.A.F.I.A Екатерина Тимоничева, театровед, театральный критик, педагог по сценической речи Александрина Шаклеева и руководитель проекта "Театр без границ" Ольга Городиская, сообщает "Мой портал". Вход свободный. Подробности по телефону 51-38-51.

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