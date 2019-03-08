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Юные тюменцы ищут новый химический элемент в "Серебряном бору"

Общество, 18:33 08 марта 2019

silver-forest.ru

Естественно-научная смена "Я хочу познать весь мир!" для детей из разных районов Тюменской области стартовала в оздоровительно-образовательном центре санаторного типа "Серебряный бор". Об этом сообщает пресс-служба областного департамента социального развития.

Смена пройдет в форме интересной игры. Перед ребятами стоят нелегкие, но увлекательные задачи - найти волшебную книгу, открыть тайны Земли и создать новый химический элемент.

Программа смены ориентирована на становление у детей научного мировоззрения, освоение методов познания мира. Ребята научатся находить и обобщать нужную информацию, действовать в нестандартных ситуациях, работать в команде, получат навыки критического восприятия информации, разовьют способность к творчеству, наблюдательность, любознательность, изобретательность.

Соб. инф.

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