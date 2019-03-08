Две ярмарки вакансий пройдут в Тюменской области

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Очередная ярмарка вакансий состоится в Центре занятости населения города Тюмени и Тюменского района 21 марта. Набирать персонал будут предприятия транспортной сферы. Свои вакансии предложат более 10 работодателей.

Соискатели смогут оставить работодателям резюме и лично обсудить условия трудоустройства. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие – вход свободный, сообщает "АиФ - Западная Сибирь". Ярмарка будет проходить с 10 до 11 часов по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон горячей линии: 8 (3452) 27-36-05.

Еще одна ярмарка пройдет в этот день в п. Боровский (ул. Октябрьская, д. 3) с 11 до 12 часов. Работодатели, желающие принять участие в мероприятии, могут оставить свою заявку по тел. 8 (3452) 27-33-32.

Соб. инф.