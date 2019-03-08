Тюменский совет по книгоизданию сформирует список рекомендованных произведений

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

На первом заседании совета по книгоизданию при правительстве Тюменской области рассмотрены 36 заявок на включение в реестр рекомендованных произведений на 2019 год.

В числе заявок - "Сибирский сказочник. Тексты. Документальные свидетельства. Комментарии" – неизданная биография П. П. Ершова, труды святителя Иоанна Тобольского (Максимовича), "Бессмертный полк: рота тюменских журналистов", фотоальбом "Тюменская область", посвященный 75-летию региона, "Воспоминания об участии в войне в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск во время срочной службы. К 30-летию вывода советских войск из Афганистана" Ф. Нуфер, М. Бакулин, "Игнатий (Римский-Корсаков), митрополит Тобольский и Сибирский. Избранные труды", "Путешествие в сказку П. Ершова. Чудо-книжка "Конек-Горбунок" Натальи Сезевой и другие произведения, сообщает "Тюменская область сегодня".

По всем 36 заявкам заслушаны предложения членов совета и проведено тайное голосование, по итогам которого будет составлен реестр 2019 года. Кроме того, совет рассмотрел вопросы распространения книг, предложения издательства Тюменского государственного университета по работе совета и проведению конкурса "Книга Года".

Председателем совета на второй срок избран писатель Сергей Козлов.

В заседании также приняли участие начальник управления финансов и организационной работы департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Сергей Кравчук, директор регионального департамента по культуре Елена Майер и директор областного департамента по общественным связям коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Соб. инф.